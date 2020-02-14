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الانتهاء من مشروع مجمع تجاري في ميلانو
    أنسامد - 14 فبراير /شباط - أعنت شركة Coima Sgr الانتهاء من مشروع انشاء مجمع Gioia 22 التجاري في ميلانو الذي يتكون من 26 طابقًا فوق الأرض بارتفاع إجمالي يبلغ 120 مترًا.

    سيكون المجمع الذي سيتم الانتهاء من واجهاته في شهر مايو ويتم انشائه لحساب جهاز أبوظبي للاستثمار أول مبنى من الجيل الجديد يعيد تصميم Porta Nuova Gioia.

    شهد موقع المجمع إزالة أكثر من 200 طن من الأسبستوس قبل وضع حجر الأساس في صيف 2018. ويعمل أكثر من 250 شخصًا يوميًا في الموقع حيث تم استخدام 42 الف متر مكعب من الخرسانة، 6900 طن من حديد التسليح و 500 كيلومتر من الكابلات الكهربائية.

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