روما:لا لاما تظهر للنور في يونيو القادم

انسامد - 4 فبراير - شباط - تظهر الي النور في شهر يونيو القادم
إحدى بنايات مشروع "لا نوفولا" الذي صممه المهندس المعماري
ماسيميليانو فوكاس في روما .
إنه بناية "لا لاما" و التي يبلغ عرضها 16 مترًا وطولها 130 مترًا
بارتفاع 16 طابقًا - توشك هيلتون روما على الانتهاء منه ، والذي
سيحتوي على 439 غرفة ومطعمين وبارين وقاعة للياقة البدنية وسبع غرف
اجتماعات .
تم شراء الهيكل ، الذي صممه الأرشيف مع مركز المؤتمرات المجاور ،
من قبل ايكاروس ويهدف إلى جذب سياحي دولي يجعل من روما وجهة للسفر
و السياحة .
اما عن التوقعات الخاصة بمستقبل الفندق بداية من اسمه لا لاما فهو
يطل على مناظر خلابة من كل الاتجاهات ، بالإضافة إلى السماح
بإطلالة بدون حدود من الداخل.
بدأت الأنشاءات في عام 2018 و تمت متابعة المشروع المتكامل
لاستوديو ريكونسلت ..اما التصميم الداخلي فقد كان من نصيب ستوديو
لورينزو ..و سيتم الكشف عن باقي التفاصيل على مدار الأسابيع