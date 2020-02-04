Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
عقارات
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

عقارات - مشروعات
روما:لا لاما تظهر للنور في يونيو القادم
    انسامد - 4 فبراير - شباط - تظهر الي النور في شهر يونيو القادم إحدى بنايات مشروع "لا نوفولا" الذي صممه المهندس المعماري ماسيميليانو فوكاس في روما .

    إنه بناية "لا لاما" و التي يبلغ عرضها 16 مترًا وطولها 130 مترًا بارتفاع 16 طابقًا - توشك هيلتون روما على الانتهاء منه ، والذي سيحتوي على 439 غرفة ومطعمين وبارين وقاعة للياقة البدنية وسبع غرف اجتماعات .

    تم شراء الهيكل ، الذي صممه الأرشيف مع مركز المؤتمرات المجاور ، من قبل ايكاروس ويهدف إلى جذب سياحي دولي يجعل من روما وجهة للسفر و السياحة .

    اما عن التوقعات الخاصة بمستقبل الفندق بداية من اسمه لا لاما فهو يطل على مناظر خلابة من كل الاتجاهات ، بالإضافة إلى السماح بإطلالة بدون حدود من الداخل.

    بدأت الأنشاءات في عام 2018 و تمت متابعة المشروع المتكامل لاستوديو ريكونسلت ..اما التصميم الداخلي فقد كان من نصيب ستوديو لورينزو ..و سيتم الكشف عن باقي التفاصيل على مدار الأسابيع
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو: عشاء في المطعم الصيني ضد الخوف والقلق

    ألبوم الصور