روما:لا لاما تظهر للنور في يونيو القادم

انسامد - 4 فبراير - شباط - تظهر الي النور في شهر يونيو القادم إحدى بنايات مشروع "لا نوفولا" الذي صممه المهندس المعماري ماسيميليانو فوكاس في روما .



إنه بناية "لا لاما" و التي يبلغ عرضها 16 مترًا وطولها 130 مترًا بارتفاع 16 طابقًا - توشك هيلتون روما على الانتهاء منه ، والذي سيحتوي على 439 غرفة ومطعمين وبارين وقاعة للياقة البدنية وسبع غرف اجتماعات .



تم شراء الهيكل ، الذي صممه الأرشيف مع مركز المؤتمرات المجاور ، من قبل ايكاروس ويهدف إلى جذب سياحي دولي يجعل من روما وجهة للسفر و السياحة .



اما عن التوقعات الخاصة بمستقبل الفندق بداية من اسمه لا لاما فهو يطل على مناظر خلابة من كل الاتجاهات ، بالإضافة إلى السماح بإطلالة بدون حدود من الداخل.



بدأت الأنشاءات في عام 2018 و تمت متابعة المشروع المتكامل لاستوديو ريكونسلت ..اما التصميم الداخلي فقد كان من نصيب ستوديو لورينزو ..و سيتم الكشف عن باقي التفاصيل على مدار الأسابيع