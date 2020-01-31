إنشاء ثلاثة فنادق فاخرة في صقلية

أنسامد 31 يناير/ كانون الثاني - أعلنت شركة "Luxury Private Properties" التي تديرها "جيوتي" في فلورنسا عن إنشاء ثلاثة فنادق فاخرة في باليرمو وسيراكوز وتاورمينا، ما سيوفر أكثر من 100 وظيفة جديدة.



تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه الفنادق 34 مليون يورو. وتشمل الخطة إعادة تطوير فندق Excelsior في باليرمو، وهو مبنى تاريخي يقع في وسط المدينة ليصبح من الفنادق فئة 5 نجوم. في سيراكيوز، سيتم تطوير فندق Des Etrangers ليصبح فندقًا فاخرًا من فئة 5 نجوم، مع وجود 62 غرفة مع مركز للمؤتمرات. كما سيتم إنشاء فندق جديد من فئة 5 نجوم في تاورمينا يسمى Basileion يضم 19 غرفة، بالإضافة إلى مطعم وقاعات مؤتمرات ومنتجع صحي. ستوفر هذه المشاريع 109 وظيفة جديدة، 44 في باليرمو، و40 في سيراكيوز و25 في تاورمينا.



