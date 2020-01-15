ايطاليا:مبيعات العقارات السكنية تحقق نموا بنسبة 4.3 بالمائة

انسامد - 15 يناير - كانون الثاني - حققت مبيعات العقارات السكنية في مدن المقاطعات الإيطالية والبلديات الثانوية ذات الصلة "نموا بلغ في المتوسط نسبة 4.3 ٪ في عام 2019 مقارنة بعام 2018".



تؤكد النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية التي أجراها المكتب الوطني للبحوث (الاتحاد الإيطالي لوسطاء الأعمال) التابع لوزارة الاقتصاد أن اتجاه المبيعات وأسعار العقارات لا يسير جنبًا إلى جنب: " يظهر الرقم المتوسط الوطني انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4٪ مع القيم الموجهة نحو الاستقرار ".



على وجه التحديد ، فإن متوسط عواصم المحافظات (التي يتراوح عدد سكانها بين 100 ألف و 300 ألف نسمة) "يظهر أفضل أداء فيما يتعلق بالتجارة (+ 4.8 ٪) ، تليها العواصم الكبيرة (أكثر من 300 ألف نسمة) ومن قبل هؤلاء صغيرة (أقل من 100 ألف نسمة) مع + 4.1 ٪ على التوالي ".



في شمال إيطاليا ، ذكرت الدراسة أن متوسط عدد المبيعات سجل زيادة تصل الي 5 ٪ مقارنة بعام 2018. وفقًا لوكلاء العقارات الذين شملهم الاستطلاع ، ستستمر المبيعات في النمو الموضح في عام 2019 ، بينما ستستقر الأسعار والأوقات وخصومات الأسعار.



