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كوفيفيو تبيع 6 عقارات و 3 مراكز تجارية في ايطاليا
    انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - شهد الربع الأخير من عام 2019 ، بيع الوسيط العقاري الاوروبي الشهير كوفيفيو ستة عقارات وثلاثة مراكز تسوق في إيطاليا ، ليصبح قيمة البيع 162 مليون و هذا مايؤكد تواصل تركيزها على مشاريع التطوير في ميلانو.

    يوجد خمسة مباني تضم مكاتب في وسط ميلانو وواحد في روزانوبينما تقع مراكز التسوق الثلاثة في فيجيفانو و مونتينيرو وبيزاتشيا ، بالإضافة إلى مبيعات مركز آخر للتسوق في فيراريي مقابل 13.9 مليون في سبتمبر.

    بالنظر إلى مبيعات النصف الأول ، في عام 2019 ، بلغ إجمالي عمليات مبيعات المباني في إيطاليا 445 مليون.

    يؤكد أليكسي دال باسترو ، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيفيو ان "هذه العمليات تؤكد التزامنا بتركيز استثماراتنا في المناطق الأكثر ديناميكية في ميلانو" .

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