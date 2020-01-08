كوفيفيو تبيع 6 عقارات و 3 مراكز تجارية في ايطاليا

انسامد - 8 يناير - كانون الثاني - شهد الربع الأخير من عام 2019 ،
بيع الوسيط العقاري الاوروبي الشهير كوفيفيو ستة عقارات وثلاثة
مراكز تسوق في إيطاليا ، ليصبح قيمة البيع 162 مليون و هذا مايؤكد
تواصل تركيزها على مشاريع التطوير في ميلانو.
يوجد خمسة مباني تضم مكاتب في وسط ميلانو وواحد في روزانوبينما تقع
مراكز التسوق الثلاثة في فيجيفانو و مونتينيرو وبيزاتشيا ،
بالإضافة إلى مبيعات مركز آخر للتسوق في فيراريي مقابل 13.9 مليون
في سبتمبر.
بالنظر إلى مبيعات النصف الأول ، في عام 2019 ، بلغ إجمالي عمليات
مبيعات المباني في إيطاليا 445 مليون.
يؤكد أليكسي دال باسترو ، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيفيو ان "هذه
العمليات تؤكد التزامنا بتركيز استثماراتنا في المناطق الأكثر
ديناميكية في ميلانو" .