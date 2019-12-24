بيع مبني مدرسة اللغات الوطنية بمبلغ 5.3 مليون يورو

انسامد - 24 ديسمبر - كانون الاول - باع المصفي العقاري بيو البيرجو تريفولزيو المقر السابق لمدرسة اللغات منزوني و الواقعة علي طريق روباتينو مقابل 5.3 مليون يورو بزيادة قدرها 500 ألف يورو (+ 10 ٪ على السعر الأساسي من 4.8 مليون يورو) في مزاد علني فازت به شركة بيلالي .



يقول المدير العام لشركة بيو جوزيبي كاليتشيو ان بيع هذا المبني الضخم حقق هدفين في وقت واحد يتمثل في تخفيض الديون التي تصل إلى حوالي 42 مليون يورو (كان أكثر من 100 مليون يورو في عام 2016) ، و ايضا القضاء على تكاليف الصيانة العادية وغير العادية الكبيرة للمبنى مما كان له تأثير سلبي كبير على بيان الدخل ".



و يشير الي "إن حالة الغليان الحالية في سوق العقارات في ميلانو بالاضافة الي موقع المبني في مكان مميز بالضواحي قد سمح لنا ببيع العقار بشروط مفيدة حيث اصبح هذا العقار منذ عدة سنوات غير مفيد نظرا للمبالغ الطائلة التي كان يتم صرفها للصيانة فقط.



