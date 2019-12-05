بيع مبني في ميلانو مقابل 50.5 مليون يورو

انسامد - 5 ديسمبر - كانون الاول - قام البنك العقاري الايطالي ببيع المبني 56 في شارع كورسو فينيسيا في ميلانو بمبلغ يصل الي 50.5 مليون يورو لشركة ميروبي لادارة الاصول العقارية .



و تحقق تلك الصفقة حوالي مكسب صافي يصل الي 25 مليون يورو قبل الضرائب ..كما سيتم إدراجه في ممارسات السنة المالية 2020 بالإضافة إلى توفير سنوي ، عند التشغيل الكامل ، لحوالي 1.5 مليون يورو كتكاليف التشغيل .



ويشير البنك إلى أن عملية البيع تهدف إلى تحسين استخدام العقارات المملوكة للبنك وترشيد المساحة واحتواء التكاليف و يؤكد البنك انه سيتم نقل حوالي 300 اصل من الاصول الموجودة في مكاتب البنك العقاري في ميلانو إلى المقر الرئيسي في شارع بورجيتو التي يمتلكها البنك وتبلغ مساحتها 3500 متر مربع وسيتم تجديدها بالكامل.



يخضع المبنى في كورسو فينيسيا للمعاينة و التسجيل لمدة 60 يومًا من قبل هيئة الفنون الجميلة ، وسيتم الانتهاء من الصفقة في النصف الأول من عام 2020 .



