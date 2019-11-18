ميلانو:اختيار تصميمات بوابات مشروع سيتي لايف

انسامد - 18 نوفمبر - تشرين ثان - تم اخيرا اختيار الشكل الهندسي لاخر مرحلة في مشروع سيتي لايف ميلانو و سيكون بوابة الولوج الي المدينة ..



وكانت مسابقة دولية قد اقيمت بين اكبر المكاتب الهندسية حيث وقع الاختيار علي شركة بي اي جي لتنفيدها .



و يتضمن مشروع بوابة سيتي لايف بناء مبنيين يصل بينهم سطح مشترك سيحيط بناطحات السحاب الثلاث الموجودة بشرط ان يكون اقل طولا منها و سيبدأ من الشمال و يتميز بوجود مساحة خضراء هائلة سيكون لها دورا كبيرا في تحسين طبيعة الحياة في ميلانو و سيكون بمثابة عنصرا جديدا يساهم في اعادة تجديد المدينة..



و يقام المبني الجديد علي مساحة 53.500 متر مربع و يبلغ طوله حوالي 200 متر و عرضه 18 مترا ..يبلغ ارتفاع الاسقف 3 امتار مما يسمح بدخول مساحة كبيرة من الضؤ الطبيعي خاصة من الواجهة المتصلة و هي مصنوعة من مواد شفافة و تقع في مواجهة المدينة اما المنطقة الاكثر ارتفاعا حيث السطح فسيكون عبارة عن بانوراما مذهلة ..سيستخدم هذا الجزء لاقامة مكاتب الاعمال الادارية و يبدأ العمل به في 2021 و ينتهي في 2023.



سيتي لايف هي منطقة سكنية وتجارية وقطاع الأعمال قيد الإنشاء وتقع على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة ميلانو القديمة في إيطاليا كما تبلغ مساحتها 36.6 هكتار .



يتم تنفيذ التطوير من قبل شركة تسيطر عليها مجموعة جينيرالي جروب التي فازت بالمناقصة الدولية لإعادة تطوير الحي التاريخي بعرض بقيمة 523 مليون يورو. تم تصميم المشروع من قبل المهندسين المعماريين المشهورين زها حديد وأراتا إيسوزاكي ودانييل ليبسكيند