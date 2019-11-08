إيطاليا: 3 مليارات يورو استثمارات عقارية في روما

أنسامد - 8 نوفمبر/ تشرين الثاني - بلغ حجم الاستثمارات في قطاع العقارات في روما أكثر من 2 مليار يورو في عام 2019،اي ما يعادل 19% من اجمالي الاستثمارات العقارية في البلاد.



جاء ذلك في تقرير لمعهد دراسات وأبحاث سوق العقارات Scenari immobiliari، وموقع Casa.it. وكشف التقرير أنه من المتوقع ان ترتفع الاستثمارات العقارية في روما في عام 2020 إلى ما يقرب من 3 مليارات يورو، أي ما يعادل 23% من اجمالي الاستثمارات العقارية.



في السنوات العشر الأخيرة، بلغ حجم الاستثمارات العقارية في روما حوالي 10 مليارات يورو، خاصة في قطاع الفنادق والمتاجر والمكاتب، مقارنة بـ 25 مليار يورو في ميلانو.



