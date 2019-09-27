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إيطاليا: ارتفاع أسعار المنازل في الربع الثاني للعام الجاري
    أنسامد 27 سبتمبر / ايلول - ارتفعت أسعار المنازل المشتراة من قبل الأسر لأغراض الإسكان أو الاستثمار بنسبة 1.3% في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بالربع السابق، وانخفضت بنسبة 0.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

    وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أن أسعار المنازل تراجعت بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2019، مضيفا أن هذا التراجع الطفيف يُعزى فقط إلى أسعار المساكن القائمة والتي سجلت تغيرا سلبيا 0.4% لتنخفض من 1.3% في الربع السابق.

    من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.1%، الا أنها تراجعت مقارنة مع الربع الأول من عام 2019 والتي سجلت فيه ارتفاعا بلغت نسبته 1.5%.

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