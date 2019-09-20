إيطاليا: استقرار قطاع البناء في شهر يوليو

أنسامد 20 سبتمبر / ايلول - شهد نمو قطاع البناء الإيطالي استقرارا في شهر يوليو الماضي على أساس شهري، مسجلاً زيادة قدرها 0.1%، وهي نفس معدلات شهر يونيو.



وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إن قطاع البناء سجل نموا على المدى القصير بلغت نسبته 0.8% على أساس سنوي، موضحا ان نمو قطاع البناء ارتفع بمقدار 3.2% مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي.



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن قطاع البناء يسجل نموا منذ شهر مايو 2019، مشيرا إلى أن قطاع البناء يشهد تعافيا في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



