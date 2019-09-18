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إيطاليا: توفير 3 مليارات يورو لبناء منشآت مدرسية
    أنسامد 18 سبتمبر / ايلول - خصص صندوق الودائع والقروض الإيطالي حوالي 3 مليارات يورو لبناء منشآت مدرسية في إيطاليا في الفترة بين 2010 إلى 2018، وفقا للبيانات التي صدرت مع بدء العام الدراسي الجديد.

    وكشفت أحدث البيانات أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، مول صندوق الودائع والقروض استثمارات في بناء 91 مبنى مدرسي، بمعدل مدرسة كل يومين. وتبلغ الموارد الجديدة المتاحة للسلطات الإقليمية أكثر من ملياري يورو، تشمل تصميم وبناء وتحديث المباني التعليمية.

    وشدد صندوق الودائع والقروض أيضًا على الالتزام بتنفيذ مشاريع الإسكان الطلابي بهدف إكمال بناء حوالي 6500 غرفة في المدن الجامعية الإيطالية الرئيسية في السنوات المقبلة.

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