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استثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو لتطوير المنشآت الرياضية
    أنسامد 15 سبتمبر / ايلول - يبلغ متوسط ​​عمر المنشآت الرياضية في الدوري الايطالي لكرة القدم المستخدمة في موسم 2017-2018، 61 عاما، ولم يتم تسجيل جميع المباني تقريبا على مدار سنوات من أجل التجديد والتكيف مع معايير السلامة الجديدة.

    خلال السنوات العشر القادمة، ستكون هناك حاجة لاستثمارات بقيمة 2.5 مليار يورو لتطوير المنشآت الرياضية في دوري كرة القدم الايطالي، ستحقق مكاسب 9 مليارات يورو، كما أنها ستوفر نحو 2600 وظيفة.

    تقول فرانشيسكا زيرنشتين مدير عام مرصد Scenari Immobiliari للعقارات: احتضان القضايا المتعلقة بالتجديد الحضري يمكن أن تكون محركا لنمو قطاع العقارات بأكمله.

    يجري بالفعل التحول من الاستاد الذكي إلى القرية الذكية لتصبح مجمعا حضريا فائقا يوفر فرصا لممارسة الرياضة والترفيه على مدار سبعة أيام في الأسبوع.

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