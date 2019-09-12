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افتتاح الفرع الخامس لانتيزا سان باولو للاسكان الفاخر
    Crisi non frena lusso, 48 milioni per una villa a Fire

    انسامد - 12 سبتمبر - ايلول - افتتحت شركة اينتيزا سان باولو كازا وهي شركة الوساطة العقارية التابعة للمجموعة المصرفية ،فرعها الخامس في مدينة كومو في ميدان كافور ، وهي الوكالةالمخصصة للعقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على مليون يورو ، بعد تلك الموجودة في روما و تورينو و ميلان و بادوا.

    يأتي 75٪ من الطلب على العقارات الفاخرة من المشترين المحتملين الأجانب والأميركيين والقادمين من الشرق الأوسط في الصدارة ، وبشكل عام في كومو ، كانت المدينة مؤخرًا أكثر نشاطًا من المتوسط الإيطالي ، حيث النمو المطرد في الربع الأول من عام 2019 والربع الأخير من عام 2018 (على التوالي + 19 ٪ على أساس سنوي و + 24 ٪).

    في العاصمة لاريان ، انتعشت المبيعات بشكل تدريجي مقارنة مع أدنى مستوياتها في عام 2013 حتى ترتفع عن مستويات عام 2011. وبالتفصيل ، ارتفع عدد المبيعات في كومو عام 2018 بنسبة 4.4 ٪ عن عام 2011.

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