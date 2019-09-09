اسعار الوحدات السكنية مستقرة في بحيرة ماجوري

انسامد - 9 سبتمبر - ايلول - اعلن مكتب أبحاث غابيتي حول بيانات من غابيتي وبروفيسيونكاسا وجريمالدي بشأن مدن بحيرة ماجوري مع التركيز على مقاطعة فاريزي فيما يتعلق بساحل لومباردا ودراسة حول أرونا وساحل بييمونتي. .



في العام الماضي ، أظهرت مدن بحيرة ماجوري التي تتم مراقبتها في مقاطعة فاريزي أسعارًا للوحدات السكنية مستقرة أو منخفضة قليلاً مقارنةً بالعام السابق.



أما بالنسبة للمعاملات ، فقد تم العثور على بيانات مختلفة اعتمادًا على الحقائق المحددة التي تم النظر فيها..وفقا لوكالة الإيرادات ، لوحظ زيادة في المعاملات بنسبة (+ 6.2 ٪) في لوينو في عام 2018 ليصبح المجموع 200 معاملة.



كما ارتفع عدد المعاملات في لوينو (+ 4.2٪) وفي ، حيث تم تسجيل 46 و 66 معاملة على التوالي.. وعلى العكس ، فإن المبيعات في مدينتي لافينو مومبيلو وكاستيلفكانا تتناقص.



إذا كان سعر العقار يتماشى مع قيم السوق ، فإن متوسط أوقات البيع يتراوح ما بين خمسة إلى سبعة أشهر ، مع خصم بنسبة 10 ٪ في نهاية المفاوضات.



كما اكدت الابحاث ان حجم الطلب علي الايجارات الموسمية حقق زيادة محوظة في منطقة بحيرة ماجوري حيث انها وجهة الفعاليات الرياضية المختلفة وحتى هذا الجانب من البحيرة هو موجه للغاية الرياضية. في الواقع ، يمكن ممارسة الهوايات المختلفة مثل ركوب الدراجات ولكن أيضًا الإبحار والتجديف .. كما انها مزودة بملاعب التنس وملاعب الغولف. علاوة على ذلك ، فإن القرب من جبال الألب يسمح بالقيام بالرحلات .