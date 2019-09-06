اتحاد العقارات الايطالي: قطاع العقارات محرك للنمو

أنسامد 6 سبتمبر / ايلول - يسعى الاتحاد الإيطالي للعقارات Confedilizia لتقديم مجموعة من المقترحات للحكومة الايطالية الجديدة للنهوض بالقطاع العقاري، تشمل تحقيق الاستقرار ووقف الأزمة التجارية وتعزيز الحوافز في قطاع العقارات.



وقال جورجيو سباتشياني رئيس الاتحاد الإيطالي للعقارات في بيان له إن قطاع العقارات إذا ما توافرات له الامكانيات، سيكون محركا للتنمية والنمو.



وتشير بيانات المعهد الوطني الايطالي للإحصاء (إستات) ومكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" لانخفاض مستمر في قيمة العقارات في إيطاليا، على العكس من جميع الدول الأوروبية الأخرى، ما يشير إلى ضرورة التدخل للنهوض بقطاع العقارات.



