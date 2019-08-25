إيطاليا: ارتفاع الصفقات العقارية في النصف الاول للعام الجاري

أنسامد - 25 اغسطس / آب - سجلت الاستثمارات العقارية في قطاع الشركات (القطاع غير السكني) صفقات تجارية بقيمة 4.9 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، بزيادة 54.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 والذي سجل 3.1 مليار يورو.



جاء ذلك في تقرير أبحاث السوق أجرته مجموعة Prelios حول الاستثمارات العقارية في قطاع الشركات.



على المستوى الوطني، جاءت كل من روما وميلانو على رأس المدن الايطالية في الاستثمارات العقارية في قطاع الشركات في النصف الأول من العام. وسجل قطاع العقارات الفندقية صفقات بقيمة 1.5 مليار يورو.



وواصل سوق العقارات في ميلانو معدلات النمو، حيث بلغ حجم الاستثمارات 1.6 مليار يورو بزيادة 38.9%.



كان قطاع الإدارة (المكاتب) المحرك الرئيسي لنمو سوق العقارات في لومبارديا، حيث سجل إجمالي صفقات عقارية بقيمة 1.2 مليار يورو بزيادة 75%.



بلغت استثمارات سوق العقارات في روما أكثر من 700 مليون يورو في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 17.8%.



