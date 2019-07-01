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ايطاليا:3 مليارات يورو حجم أرباح سوق العقارات الفندقية
    Concorso fotografico nazionale 'Italian Liberty' - Marco Pas

    أنسامد في الأول من يوليو/ تموز- بلغت أرباح سوق العقارات الفندقية الإيطالية 3 مليارات يورو في عام 2018، بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2017.

    يظهر تقرير سوق العقارات الفندقية لعام عام 2019، الذي تم تقديمه في منتدى الضيافة 2019 زيادة التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات الفندقية، كما رفع التقرير من توقعات نمو هذا القطاع في عام 2019 ليسجل أرباحا تبلغ قيمتها 3.4 مليار يورو.

    على المستوى الأوروبي، بلغ حجم أعمال سوق العقارات الفندقية في عام 2018 أكثر من 24 مليار دولار يورو، بزيادة قدرها 3,9% مقارنة بعام 2017، مع الأخذ في الاعتبار عمليات الاستحواذ على مجموعات وشركات ذات أصول أساسية تميز هذا القطاع.

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