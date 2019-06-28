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ميلانو: 400 مليون يورو استثمارات عقارية
    أنسامد - 28 يونيو/ حزيران - يشهد سوق العقارات في مدينة ميلانو الايطالية مرحلة من التطور الكبير والمؤشرات الايجابية، لاسيما بعد فوز مدينة ميلانو كورتينا الإيطالية بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2026.

    وصرح ماريو بريجليا رئيس معهد الدراسات والأبحاث الاقتصادية خلال منتدى الضيافة 2019 أنه من المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات 13 مليار يورو على مدار السنوات العشر القادمة، منوها أنه من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بفضل دورة الالعاب الأولمبية الشتوية.

    وأضاف : "بفضل دورة الألعاب الأولمبية القادمة يمكننا توقع استثمارات عقارية مباشرة مرتبطة بالألعاب الاولمبية بقيمة 400 مليون يورو، انطلاقا من القرية الأولمبية إلى المباني الأخرى التي سيتم بناؤها، بالإضافة إلى زيادة في عروض الفنادق بحوالي 10%، بإجمالي 3000 غرفة واستثمار لا يقل عن مليار يورو".

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