ايطاليا: استثمارات عقارية بأكثر من خمسة مليارات يورو

انسامد - 24 مايو / ايار - نفذت وكالة الاستثمار العقاري الايطالية Coima مشاريع تطوير حضري بقيمة اقتصادية تزيد عن 5 مليارات يورو.



وتستعد وكالة الاستثمار العقاري حاليا لتنفيذ حزمة من المشاريع الحضرية الاستراتيجية تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار يورو، كما تستهدف مشاريع بقيمة 3 مليارات يورو إضافية في السنوات الخمس المقبلة، ليصل إجمالي قيمة الاستثمارات إلى 10 مليارات يورو.



سيركز برنامج الاستثمار الجديد في التطوير الحضري في المدن الإيطالية الكبرى على المشاريع التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية الحضرية وخلق أشكال مبتكرة جديدة من حيث الاستدامة البيئية والاندماج الاجتماعي. ويتم توزيع المشاريع التي بدأت بالفعل في ميلانو وروما والبندقية.



تتركز الاستثمارات في ميلانو بالتحديد في الربع الشمالي الشرقي من المدينة وفي منطقتي سكالو فاريني وبورتا رومانا.



