غرينبيرغ تروريغ تفتتح مكتبا لها في إيطاليا

أنسامد - 20 مايو /ايار - افتتحت شركة غرينبيرغ تروريغ Greenberg Traurig وهي واحدة من أهم شركات المحاماة الأمريكية التي تضم أكثر من 2000 موظف مكتبا لها في إيطاليا بالتعاون مع الشريك القانوني Santa Maria.



وبهذه المناسبة، ينضم شريكان جديدان لمكتب الشركة الجديد منreshfields Bruckhaus Deringer وهما Marzio Longo وCorrado Angelelli.



وقالت شركة Greenberg Traurig في بيان لها إن الشركاء الجدد سيضيفون المزيد من الخبرة في مجالات قانون العقارات والقانون المصرفي والمالي.



يمثل مكتب الشركة الجديد الذي تم افتتاحه في مدينة ميلانو المكتب الأربعين في جميع أنحاء العالم والخامس في أوروبا بعد مكاتب أمستردام وبرلين ولندن ووارسو.



وصرح ريتشارد روزنباوم الرئيس التنفيذي لغرينبيرغ تروريغ قائلا " ستشهد شراكتنا المشاركة في قطاعات النشاط القانوني الأكثر تقدما، لاسيما في مجالات الاندماج والاستحواذ والضرائب وإعادة الهيكلة وأسواق رأس المال والملكية الفكرية والعقارات والبنوك والتمويل والنزاعات والتحكيم الدولي".



تعاونت الشركتان على مدار أكثر من خمسة عشر عاما في حماية العديد من الشركات الإيطالية التي لها مصالح في الولايات المتحدة والشركات الأمريكية التي لها مصالح في إيطاليا والاتحاد الأوروبي.



