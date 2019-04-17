عام قياسي في العقارات العالمية تباطؤ في إيطاليامع اهتمام قوي

انسامد - 17 ابريل - نيسان - سجلت الاستثمارات العقارية العالمية في عام 2018 رقماً قياسياً بلغ 1.75 تريليون دولار بزيادة تقدر 4٪ عن الرقم القياسي السابق في عام 2017. وفقا لدراسة نشرها أطلس الاستثمار العالمي لعام 2019 وهذا آخر تقرير قدمته مؤسسة لكوشمان و ويكفيلد وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات العقارية العالمية ويوضح الاتجاهات الدولية الرئيسية في سوق الاستثمار العقاري والتوقعات المستقبلية وفقًا للتقرير ، سيكون عام 2019 عامًا إيجابيًا آخر للاستثمارات العقارية العالمية ، تمشيا مع عام 2018 ، مع المستثمرين الذين سيدخلون المزيد من التنويع علي استراتيجياتهم الاستحواذية ، الجغرافية منها والقطاعية ، بحثًا عن فرص جديدة و مع وجود عدد أكبر من البائعين الذين سيظهرون في السوق ، في وقت بدأت فيه الإستراتيجيات العقارية في التكيف مع تطور السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية والتغيرات الهيكلية. من المتوقع أن ترتفع القيم الفعلية للعقارات قليلاً لتحقيق مزيج من العوائد المستقرة والنمو المطرد في الإيجارات للعقارات .



هذا وتواصل إيطاليا أيضًا الاستفادة من هذا الاتجاه الذي بدأ في عام 2018 ..كانت أحجام الاستثمار قد تقلصت حيث بلغت 8.4 مليار يورو ، ولكن بعد 5 سنوات من النمو بقيت أعلى بكثير من متوسط ​​السنوات العشر الماضية. نما سوق العقارات الإيطالية على الرغم من التقلبات و تأكدت صلابته و قوته الفعلية ولا تزال الأساسيات العقارية في إيطاليا جيدة ، وهذا يفسر الطلب القوي من المستثمرين.



