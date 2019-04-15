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دراسة:العائلات الايطالية تنفق 11300 يورو على السكن
    أنسامد 15 إبريل/نيسان - كشفت دراسة إيطالية أن العائلات الإيطالية تنفق 942 يورو في المتوسط شهريا على السكن، أي 11.304 يورو في السنة لملكية وإدارة المنزل الرئيسي.

    وتتوزع هذه التكاليف لتشمل سداد الرهن العقاري، والمرافق المنزلية (الكهرباء والغاز والمياه)، ورسوم الوحدات السكنية، والصيانة، وضريبة النفايات.

    لكن تلك الأرقام تختلف اختلافا كبيرا من إقليم لاخر، حتى مع نفس خصائص المبنى، حيث تدفع العائلات التي تقطن شمال البلاد في المتوسط ​​20% أعلى عن الجنوب وعن والجزر الايطالية.

    بينما على مستوى المدن، تتصدر روما الترتيب، حيث تبلغ تكاليف السكن 1.219 يورو شهريا ، ما يعادل 14.628 يورو سنويا.

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