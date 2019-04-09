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إيطاليا: %90 من الطلاب يفتقرون إلى السكن
    أنسامد 9 إبريل/نيسان - قالت الجمعية الوطنية الايطالية للبنائين إن مساكن الطلاب توفر أماكن متاحة لأقل من عشرة طلاب من بين كل مائة طالب، بينما يسعى 90% من الطلاب للحصول على سكن.

    وأشار جابرييل بويا رئيس الجمعية الوطنية الايطالية للبنائين في ندوة للجمعية حول إسكان الطلاب إلى أنه لا يوجد مساكن للطلبة تتناسب مع العدد المتزايد من الطلاب الجامعيين الذين يدرسون بعيدا عن مدنهم.

    يبلغ عدد طلاب الجامعين 1.7 مليون طالب، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون بعيدا عن مدنهم 845 ألف طالب، بينما يبلغ المساكن المتاحة أقل من 65 الفا، وفقا لبيانات معهد الإحصاء القومي (إيستات) لعام 2016.

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