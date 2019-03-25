إيطاليا:دورة تدريبية للعاملين في قطاع العقارات

أنسامد - 25 مارس /آذار - تفتح الشراكة التي تم إبرامها بين جامعة ميركاتوريوم والاتحاد الإيطالي لوكلاء العقارات فياب واتحاد الجمعيات المهنية كونفاسوزيازيون فصلا جديدا في قطاع العقارات.



وتتيح هذه الشراكة تنظيم دورة متخصصة توفر مهارات جديدة لأولئك الذين يعملون في قطاع العقارات.



وصرح رئيس فياب أن التغيير العميق في نظام العقارات الإيطالي واللوائح الجديدة دفعت الاتحاد لتنظيم تدريب متخصص على أعلى مستوى لوكلاء قطاع العقارات، مضيفا أنه تم تنظيم برنامج دراسي حصري للعاملين في قطاع العقارات.



وتابع أن هذا البرنامج الدراسي يتيح لجميع الذين يعتزمون التدريب في هذا القطاع في المستقبل أن يستفيدوا أيضا من 50 منحة مقدمة من فياب لتغطية تكاليف الجامعة جزئيا.



ومن جانبه، قال رئيس فياب إن الشركات والعاملين في هذا القطاع غالبا ما يفتقرون إلى تدريب دقيق لإدارة العقارات.



