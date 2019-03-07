انطلاق مبادرة اوروبا المتوسطية من مدينة ماتيرا

انسامد - 7 فبراير - اذار - اطلقت في بداية الاسبوع الحالي من مدينة ماتيرا عاصمة الثقافة الاوروبية لعام 2019 مبادرة اوروبا المتوسطية و تحتل المدينة موقعا جغرافيا استراتيجي يتيح لها ان تكون بمثابة الجسر الذي يجمع بين النظم الايكولوجية بين اوروبا و باقي دول المتوسط .



و يعتبر اطلاق المنصة من قاعدة كازا كافا لجمع كافة المبدعين بمنطقة المتوسط و سيكون المشروع مفعلا اعتبارا من صيف 2019 و ستتبناه الشركة الايطالية للتكنولوجيا المتقدمة فاسيليتي لايف و مركزها في مدينة بافي و التي ستكون القلب النابض للمشروع حسب راي المنظمين.



و قد تم تقديم المشروع من مدينة ماتيرا و المعروفة باسم مدينة الحجارة لانها اختيرت لعرض التكنولوجيا 5 جي.



و يقول رئيس مجلس ادارة شركة فاسيليتي لايف جيامبيرو لوتيتو انه بمقارنة هذا المشروع بالشبكات المناخيةالاخري يعتبر تقدما كبيرا لانها تتيح الفرصة لاكتشاف المواهب في هذا المجال.



و يؤكد ان هذه المبادرة ستخلق مساحة واقعية تضمن التواصل بين السكان و النظم المناخية المبتكرة في هذه المنطقة الاستراتيجية من البحر المتوسط و هي الشمال الشرقي منه.



سيكون لدى الشركات والمستثمرين والشركات والجامعات ومعاهد البحوث وممثلي المؤسسات نهج وظيفي للاجتماع وتبادل المعلومات والأفكار وإقامة شراكات من شأنها العمل علي تطوير النظام البيئي الذي يستثمرون فيه.



الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو رسم خريطة مبتكرة للنظم البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع إيلاء اهتمام خاص للانظمة الرقمية لتصبح مألوفة و متوافقة مع كل الأحداث والأطراف في المنطقة، ومناقشة الأفكار وتبادل أفضل الممارسات التي تفيد النظام البيئي بأكمله.



