إيطاليا:اطلاق منصة تمويل جماعي عقاري

انسامد - 18 فبراير / شباط - بعد حوالي شهر من أول ظهور للتكنولوجيا المالية في إيطاليا، حققت Trusters ، وهي منصة تمويل جماعي عقارية إيطالية بنسبة 100%، صفقتين في ميلانو، وهناك صفقة ثالثة قيد الانجاز.



وتستهدف Trusters، التي تمثل التمويل الجماعي العقاري للجميع ، قطاع صغار المستثمرين، الذين يمكنهم بدء العمل بـ 100 يورو.



وتهدف Trusters لانجاز 30 صفقة عقارية في السنة الأولى لها ، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين يورو ، كما يوضح مؤسسها، متوقعا أن التمويل الجماعي في السنوات القادمة سيتغير من بديل إلى نظام أساسي لتمويل القطاع العقاري.



كما تخطط لاقامة شراكات مع عدد كبير من الوكالات العقارية والحصول على أعلى معدل عائد في التمويل الجماعي العقاري.



