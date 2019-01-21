الإمارات أكبر مستثمر عقاري في مصر بـ 94 مليار جنيه

أنسامد - 21 يناير /كانون الثاني - تصدرت دولة الإمارات قائمة أكثر الدول استثماراً في القطاع العقاري المصري، حيث تزيد استثماراتها العقارية على 94 مليار جنيه. ووفقا لصحيفة "البيان" الاماراتية، نفذت الإمارات العديد من الاستثمارات العقارية الناجحة في مصر أبرزها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، ومشروع مراسي بقيمة استثمارية تصل إلى 22.5 مليار جنيه، وأب تاون كايرو بقيمة استثمارية 13.5 مليار جنيه، ومشروع «ميفيدا» بقيمة استثمارية 17.5 مليار جنيه مصري.



كما تنفذ الامارات ايضا مشروع البروج والذي يهدف إلى تشييد 30 ألف وحدة سكنية شرق القاهرة على مساحة 1212 فداناً، بين طريقي السويس والإسماعيلية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار جنيه مصري.



‎ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض يوم الخميس المقبل فعاليات معرض عقارات النيل وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان. وتفتتح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المعرض بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب وبمشاركة مجموعة من الشركات، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.



وأضافت "البيان" أن ‎مركز أبوظبي الوطني للمعارض يستضيف يوم الخميس المقبل فعاليات معرض عقارات النيل وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وزير الإسكان.



وتفتتح السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج المعرض بحضور لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب وبمشاركة مجموعة من الشركات، الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.



يذكر أن الدورة الماضية من معرض عقارات النيل شهدت مشاركة شركات تطوير عقاري كبرى أبرزها بالم هيلز، أركو، سوديك، إعمار مصر، تطوير مصر، هايد بارك، كابيتال بروبرتيز، صبور، عامر جروب، مكسيم، مدينة نصر للإسكان والتعمير.



وتستهدف شركة إكسبو ريبابليك، الشركة المنظمة لمؤتمر ومعرض»عقارات النيل " للعام الثاني على التوالي، استقطاب حوالى 24 شركة تطوير عقاري، حيث تم زيادة مساحة المعرض في الدورة الجدية إلى 6700 متر مقابل 4000 متر تقريباً العام قبل الماضي.



