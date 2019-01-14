تدشين مشروع سيفن سيتي في دبي بأكثر من مليار درهم

دونالد ترامب يهدد بتدمير تركيا اقتصادياإذاهاجمت أكراد سوريا
ليبيا تقاطع قمة بيروت الاقتصادية بسبب التهديدات وحرق العلم
وصول رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الي القاهرة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
سوريا: ترامب يمنح أربعة أشهر لسحب القوات
الكنيسة الكاثوليكية بالأردن تحيي يوم الحج إلى موقع المعمودية
بطولة قطر للتنس "قطر أوبن" : السويسري واورينكا ضد الأسباني باوتيستا
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أسبانيا:إحتفال بالعيد ال 40 للدستور داخل البرلمان في مدريد