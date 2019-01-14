تدشين مشروع سيفن سيتي في دبي بأكثر من مليار درهم

أنسامد - 14 يناير/كانون الثاني - أعلنت شركة "سيفن تايدز" تدشين مشروع "سيفن سيتي" في منطقة أبراج بحيرات الجميرا بدبي، والذي تبلغ قيمته أكثر من مليار درهم.



ووفقا لصحيفة "الخليج"، من المقرر الانتهاء من أعمال هذا المشروع خلال الربع الثاني من عام 2021.



وأعلنت "سيفن تايدز" بيع كافة الوحدات السكنية من المرحلة الأولى خلال أقل من أسبوع على إطلاق عمليات البيع في شهر مايو 2018.



يمتد المشروع على مساحة 3.5 مليون قدم مربعة ويقع ضمن "كلاستر زد" في مركز دبي للسلع المتعددة. ويتألف المشروع من 2,744 وحدة سكنية.



