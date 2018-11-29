اكسيون الاسبانية تحصل علي عقدجناح الاستدامة في اكسبو2020 دبي

انسامد - 29 نوفمبر - تشرين الثاني - أعلنت مجموعة شركات أكسيون الاسبانية، احد اكبر الكيانات العالمية في مجال الإنشاءات والمقاولات، عن فوز احدى شركاتها والتي تحمل اسم ايه بي دي بعقد بناء وتشييد جناح الإستدامة الخاص بمعرض اكسبو 2020 دبي بعد ان وقع عليها اختيار شركة اعمار العقارية.



وفي تعليق المجموعة على خبر الفوز بالعقد والذي تم نشره على الموقع الخاص بها، أوضحت أكسيون أن العقد يشتمل على ان تقوم شركة ايه بي دي بتزويد خدمات تطوير الجناح بالإضافة إلى خدمات الادارة التقنية الخاصة به. وأضافت ايه بي دي ان ساحات العرض الخاصة بالجناح سوف تحتوي على افضل واحدث تقنيات الوسائط المتعددة لتوفير تجربة لا تنسى لزائري الجناح.



طبقاً للعقد الخاص بجناح الاستدامة، فإن شركة ايه بي دي سوف تقوم ببناء وتسليم ساحات عرض الجناح والتي سوف يتم اقامتها على مساحة تصل لحوالي 9625 متر مربع منقسمة على طابقين. بالإضافة الى ذلك، فإن الشركة سوف تكون مسؤولة ايضاً عن ادارة العمليات والشؤون التقنية الخاصة بالجناح خلال فعاليات اكسبو دبي 2020 والتي سوف تمتد من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.



ويأتي جناح الاستدامة كواحد من ثلاثة أجنحة تمثل الموضوعات الفرعية الثلاثة لمعرض اكسبو دبي 2020 وهم الإستدامة والتنقل والفرص. ومن الجدير بالذكر أن هذا العقد يعد ثاني عقد خاص بمعرض إكسبو دبي 2020 تفوز به مجموعة شركات أكسيون.



