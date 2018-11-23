64.4 مليون درهم حصيلة مزاد أبوظبي العقاري

أنسامد - 23 نوفمبر /تشرين الثاني/ - شهد مزاد أبوظبي العقاري 2018 الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي مساء أمس بفندق قصر الإمارات بيع 26 عقارا بقيمة وصلت إلى 64 مليونا و410 آلاف درهم بزيادة بلغت 30 % عن القيمة التي قدرها الخبراء لبداية المزاد الذي سجلت حصيلته أعلى حصيلة يبلغها مزاد عقاري في الإمارة في يومه الأول.



وسجل المزاد رقما قياسيا غير مسبوق تمثل في 123 مشاركا مسجلا رسميا ما أدى لتضاعف أسعار عدد من العقارات المطروحة التي تنوعت بين المباني السكنية والتجارية والأراضي المخصصة للبناء والمزارع موزعة في كل من أبوظبي والعين والظفرة.



وقال المستشار عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ بدائرة القضاء في أبوظبي أن الإقبال من المستثمرين على المشاركة في مزاد أبوظبي العقاري 2018 والمنافسة الكبيرة في المزايدة على العقارات المطروحة يؤكدان متانة وتنافسية السوق العقاري في إمارة أبوظبي.



وأضاف ان المزاد يقدم وعاء عقاريا متنوعا سواء من حيث القيمة أو الطبيعة إذ شمل فيلات سكنية ومساكن شعبية وفلل وبنايات تجارية ومزارع وأراضي فضاء سكنية وتجارية فيما سيستمر عرض العقارات التي لم تباع لستة أيام عمل متوالية وذلك بقاعة المزادات بمقر دائرة القضاء.



ويأتي إعداد وتنظيم المزاد بشكل كامل من قبل دائرة القضاء بمشاركة القطاعات والإدارات المعنية والعمل على الترويج له عبر مختلف المنصات في إطار الحرص على ضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية وتوفير ضمانات كافية بما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات متميزة سعيا نحو المساهمة في دعم سوق عقارية شفافة وجديرة بالثقة.



