دبي تتصدر قائمة أكبر مدن العالم من حيث مشاريع الإنشاءات

انسامد - الاول من نوفمبر - تشرين الثاني - وفقا لشركة جلوبال داتا، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تحليل المعلومات، تتصدر دبي قائمة أكبر مدن العالم من حيث مشاريع الإنشاءات، وذلك بمجموع مشاريع تحت الإنشاء تبلغ قيمتها 374.2 مليار دولار.



تضمنت القائمة 6,645 مشروع تحت الإنشاء في أكبر مدن العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 4.2 تريليون دولار.



وقد جاءت لندن في المركز الثاني بمشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 328.7 مليار دولار، وموسكو في المركز الثالث بمشاريع تبلغ 191.5 مليار دولار.



وبرغم أنها لم تحص على أي من المراكز الثلاثة الأولى فقد سيطرت منطقة آسيا-باسيفيك على القائمة بوجود 25 مدينة من أصل 50 مدينة من المنطقة، بقيمة إجمالية للمشاريع في المنطقة 1.7 تريليون دولار.



وقد صرحت ياسمين غزي، وهي محلل اقتصادي في شركة جلوبال داتا، قائلة:" إذا نظرنا لمدن الخليج نجد أنها أكثر مدن العالم استثماراً في مجال الإنشاءات نسبة لعدد السكان. يبلغ عدد سكان دبي مثلاً 3.2 مليون نسمة، ولكنها تتصدر قائمة مدن العالم من حيث مشاريع الإنشاءات."