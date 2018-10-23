مصر:مؤتمر "جيوميست" للبنية التحتية والتنمية المستدامة نوفمبر

انسامد - 23 اكتوبر - تشرين الاول - تنطلق فعليات النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي "جيوميست 2018" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2018 بعنوان "نحو بنية تحتية مستدامة في مصر والعالم العربي.



وقال الدكتور هاني فاروق، المدير التنفيذي للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية، أمين عام المؤتمر، إن البرنامج العام للمؤتمر، يشتمل على 40 محاضرة و5 ورش عمل و6 دورات تدريبية، ويلقيها مجموعة من أهم الخبراء الدوليين المتخصصين في شتي مجالات البنية التحتية المستدامة.



وينظم مؤتمر "جيوميست الدولي الثاني 2018" المجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية بالاشتراك مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان، وبالتعاون مع العديد من الجمعيات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى مجالات البني التحتية.



وأضاف فاروق ، في بيان له اليوم، أن الموارد المالية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر يجب الحفاظ عليها واستخدامها أمثل استخدام، في ظل تحديات الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة التي تساهم في تخفيض تكلفة الإنشاء مع الحفاظ على السلامة الإنشائية التي تضمن استدامة المشروعات التنموية.



