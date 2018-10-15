دبي: ضخ 18 مليار درهم بعقارات قيد الإنشاء العام الحالي

انسامد - 15 اكتوبر - تشرين الاول - ضخ مستثمرون أكثر من 18 مليار درهم في صفقات شراء 13383 عقاراً متنوعاً بين الشقق والفلل لا تزال قيد التصميم أو الإنجاز في مختلف مناطق إمارة دبي منذ بداية العام الجاري، وذلك وفقا لصحيفة البيان الإماراتية.



ووثقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تلك الصفقات التي تعكس تزايد الحراك العقاري في السوق العقاري منذ بداية العام الجاري، لاسيما في سوق العقارات قيد الإنجاز، بوصفها الأعلى طلباً بين صفوف المستثمرين الجدد الراغبين بالتملك العقاري.



وكشف تحليل للأرقام تفوق وصدارة الخليج التجاري ومرسى دبي ومنطقة برج خليفة والمركاض على باقي المناطق لجهة الأعلى في القيمة الإجمالية والأعلى في إجمالي مبيعات الشقق السكنية.



وجاءت بالمركز الأول منطقة الخليج التجاري بتسجيل 2032 صفقة شراء لعقارات سكنية وتجارية قيد الإنجاز وتجاوزت قيمتها الإجمالية سقف الـ 2.5 مليار درهم تلتها منطقة مرسى دبي بعدما شهدت إبرام 810 صفقات بقيمة إجمالية اقتربت من ملياري درهم.



وحلّت ثالثة منطقة برج خليفة بتسجيلها 578 صفقة شراء بقيمة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار درهم، أما منطقة المركاض فقد سجلت مبيعات إجمالية تجاوزت 1.2 مليار درهم عبر 1513 صفقة.



