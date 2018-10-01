دبي الثانية عالمياً في المشاريع الفندقية تحت الإنشاء

أنسامد - الاول من اكتوبر - جاءت مدينة دبي في المرتبة الثانية عالمياً في المشاريع الفندقية تحت الإنشاء، بنحو 163 فندقاً، تضم نحو 47.738 غرفة، وذلك بعد نيويورك التي احتلت الصدارة بـ 166 مشروعاً.



وذكرت صحيفة " البيان" الاماراتية أن الإمارات تصدرت منطقة الشرق الأوسط في المشاريع الفندقية تحت الإنشاء بـ 217 مشروعاً، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 208 مشاريع.



وبحسب تقرير «اتجاه المشاريع الفندقية العالمية قيد الإنجاز نصف السنوي الذي أصدرته شركة «لودجينغ ايكونوميترز» تحتل دبي مكانة ريادية عالمياً في عدد من المشاريع الفندقية الجديدة تحت الإنشاء، أو في مرحلتي التخطيط وما قبلها ومرحلة الرؤية.



وجاءت مدينة دالاس الأميركية في المركز الثالث بنحو 156 مشروعاً تضم 18.908 غرفة، ثم هيوستن بـ 150 مشروعاً تضم 16.321غرفة تليها شنغهاي بـ 121 مشروعاً تضم 24.759 غرفة. ومن بين أكبر 10 مدن تمتلك أكثر من 100 مشروع فندقي قيد الإنجاز توجد 6 في الولايات المتحدة و3 في الصين.



وأوضح التقرير أن وتيرة بناء وتخطيط وتصور المشاريع الفندقية في الشرق الأوسط أظهرت التوسّع السريع في الربع الثاني من 2018 بنحو 603 مشاريع بزيادة 119% في المشاريع منذ الانخفاض الذي شهدته المنطقة في الربع الرابع من 2013.



ومن المقرر أن تبدأ في أعمال البناء خلال الاثني عشر شهراً المقبلة في 127 مشروعاً، بينما يبلغ عدد المشاريع قيد التخطيط المبكر 121 مشروعاً.



