الرياض تستضيف مؤتمر المقاولات الدولي

انسامد - نظمت الهيئة السعودية للمقاولين، فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي (ICCE) ، الذي استضيفه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض علي مدي اليومين الماضيين ، برعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.



وشهدت فعاليات المؤتمر الذي استمر ليومين، مشاركة أكثر من 35 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، يناقشون مواضيع تحديثات المشروعات الضخمة في السوق السعودية، والمبادرات المتعلقة برؤيةالمملكة2030، والابتكارات في قطاع المقاولات والتنمية البشرية وبناء القدرات.



وأوضح مدير الاتصال والعلاقات العامة في الهيئة السعودية للمقاولين، زيد المشاري، أن إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر ومعرض المقاولات الدولي، يأتي تماشياً مع "رؤية المملكة 2030"، ما يمثل إيجاد بيئة عمل آمنة، وإيجاد الحلول لجميع التحديات في قطاع المقاولات، إلى جانب تشجيع الإبداع وتعزيز التواصل والتثقيف، وتوفير التسهيلات والحماية لقطاع البناء والتشييد.



