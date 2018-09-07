القاهرة تحتضن أكبر معارضها العقارية

انسامد - 7 سبتمبر - ايلول - تستعد القاهرة، الشهر المقبل، لاحتضان معرض IPS العقاري، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة 22 ألف متر مربع، بمشاركة مطورين عقاريين من الإمارات والسعودية.



ونقل موقع العين الاماراتي عن وليد فرغل، المدير العام لشركة "الاستراتيجي" الإماراتية قوله إنه تم الانتهاء من التجهيزات الأولى للمعرض.



وحسب بيان للشركة نقله موقع العين الاماراتي فإن المعرض يضم 35 عارضا، يمثلون الشركات المصرية بنسبة 80%، بالإضافة إلى 10 مطورين عقاريين إماراتيين وسعوديين، وممثلين لشركات إماراتية أخرى تستهدف الاستثمار العقاري بمصر خلال الفترة المقبلة.



وعقب المطور العقاري المصري، حسين صبور، على تلك الخطوة بأنها مهمة جدا للاستثمار العقاري في مصر، حيث يتيح المعرض عرض منتجات عقارية مختلفة بجوار بعضها، ما يمنح العملاء ميزة التنوع والاختيار وكذلك المقارنة التي تصب في صالح الجميع.



ونقل موقع العين عن صبور قوله: إن المطورين العقاريين لديهم فرصة كبيرة للاستفادة من تجارب بعضهم البعض، وتحسين منتجاتهم وفقا لاطلاع كل منهم على عروض الآخرين وأسعارهم.



وأضاف صبور أن أي استثمار عربي في مجال العقارات مرحب به في مصر؛ لأنه يضفي نوعا من المنافسة والتنويع، ويسهم في تشغيل عمالة مصرية جديدة.



وحسب بيان الشركة المنظمة فإن "IPS مصر"، يضم مسوقيين عقاريين من دول أوروبا وأمريكا، يأتي على رأسهم "بلغاريا - السويد - ألمانيا - اليونان - قبرص"، بهدف جذب 20 ألف زائر للمعرض خلال فترة انعقاده.



وكشف محمود عبدالحليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MREC للخدمات العقارية المتكاملة، عن أنه في إطار توجه الدولة المصرية لتسويق وتصدير العقار المصري، في ظل قدرته على جذب المصريين والعرب والأجانب في الفترة الأخيرة، نسعي لتعزيز التوجهات من خلال رؤية جديدة ومختلفة تخدم القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هناك علامات كبرى في عالم العقارات على رأس قائمة عدد من الشركات المصرية التي أعلنت مشاركتها بالنسخة المصرية للمعرض.



وأكد عبدالحليم أن الشركات المشاركة بالمعرض تغطي عدة مناطق أهمها العاصمة الإدارية، التي تشارك بالنصيب الأكبر بالمعرض، بالإضافة إلى مدينة أكتوبر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، والساحل الشمالي.



جدير بالذكر أنه سيجري خلال انطلاق فعاليات المعرض توقيع عدد من بروتوكلات التعاون بين مطورين عقاريين إماراتيين وسعوديين ومصريين؛ لتعظيم سبل التعاون العقاري بينهم.



