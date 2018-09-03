عقد بـ 512 مليون درهم لتشييد برج ضمن أيكون سيتي

أنسامد - 3 سبتمبر - أعلنت شركة "داماك العقارية" منح "الشركة الصينية العامّة للهندسة الإنشائية" (CSCEC) عقداً بقيمة 512 مليون درهم لتشييد البرج "سي" ضمن مشروعها العقاري الحائز على جوائز مرموقة "أيكون سيتي" على شارع الشيخ زايد في دبي.



وذكرت صحيفة "البيان" الاماراتية أن العقد الجديد يشمل أعمال الإنشاءات المدنية للبرج السكني في المشروع الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار والمطل على قناة دبي المائية. وقال علي سجواني، المدير العامّ للعمليات في "داماك العقارية": "تشارك "الشركة الصينية العامّة للهندسة الإنشائية" الالتزام بالجودة والسلامة والتسليم في الوقت المناسب. وبعد دراسة عروض المناقصات بتروٍ لاختيار شريك جديد، قررنا توسيع نطاق دور الشركة في "أيكون سيتي" لتصل قيمته إلى أكثر من 1.1 مليار درهم، بعد أن سبق ومنحناهم العقد لبناء برج "بي" في وقت سابق من العام الجاري".



ومن المقرر أن تبلغ المساحة المبنية للبرج "سي" والمعروف باسم البرج السكني 1.8 مليون قدم مربع، حيث سيحتضن خيارات تتنوع بين الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، وتتميز جميعها بتصميمات داخلية متميزة ولمسات استثنائية. ويشمل البرج المؤلف من 62 طابقاً، طابقين سفليين وطابق أرضي وعشر منصات، بالإضافة إلى طابقٍ مخصص لمرافق الترفيه وأنماط الحياة العصرية و48 طابقاً سكنياً.



