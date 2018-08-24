تقرير: انخفاض اسعار العقارات في دبي

أنسامد - 24 أغسطس / آب / - ذكر تقرير لشركة "استيكو" الرائدة في قطاع الخدمات العقارية في دولة الإمارات أن اسعار إيجار وأسعار بيع الفلل والشقق واصلت انخفاضها في الربع الثاني من عام 2018.



وأوضح التقرير الذي نشره موقع "me construction news" تراجع أسعار مبيعات الفلل والشقق بنسبة 4% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين بلغ الانخفاض السنوي 11%.



وكان الانخفاض الأبرز في مبيعات الشقق في مركز دبي المالي العالمي وديسكفري جاردنز ومدينة دبي الرياضية حيث بلغ 6% منذ الربع الأول من عام 2018.



وفي الوقت نفسه، كانت أعلى نسب انخفاض ربع سنوية لأسعار مبيعات الفلل من نصيب جميرا بارك (8%) والمرابع العربية (5%) والينابيع (5%). وبقي سوق البيع ثابتا على الرغم من توقعات المستثمرين والمستخدمين النهائيين بصفة عامة بتراجع النشاط. ويعود ذلك الثبات بشكل رئيسي الى إطلاق مزيداً من المشاريع الجديدة، والتي تتميز في أغلب الأحيان بسمات جذابة على نحو متزايد وأسعار تنافسية وخطط سداد طويلة.



