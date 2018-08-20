افتتاح فندق اوكسيدنتال في دبي الشهر القادم

انسامد - 20 اغسطس / اب / أعلنت مجموعة بارسيلو الاسبانية للفنادق عن افتتاح أول فندق اوكسيدنتال في مدينة دبي للانتاج في شهر سبتمبر. ويتمتع فندق ومركز مؤتمرات اوكسيدنتال مدينة الانتاج بموقع متميز قرب موقع اكسبو 2020 وعلى بعد 30 دقيقة من مطار دبي الدولي.



الفندق مكون من بنايتان متصلتان، ويضم 239 غرفة وجناح فندقي، و 2 حمام سباحة، وصالة ألعاب رياضية ونادي صحي، وعدة غرف اجتماعات ومؤتمرات وقاعة احتفالات. وسوف يقدم الفندق كذلك مجموعة مطاعم بها 6 مطاعم متنوعة.



الفندق الجديد واحد من 8 مشاريع تقوم الشركة بتنفيذها حالياً في الإمارات. حيث تدير مجموعة بارسيلو الآن فندقين في الإمارات: بارسيلو ريزيدنسز دبي مارينا واكوسيدنتال شارقة جراند، كما تعمل على انشاء فندق آخر في دبي بارسيلو الجداف، والذي سوف يتم افتتاحه في يونيو 2019.



