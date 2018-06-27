مكاتب فاخرة ..آخر صيحات الأعمال في دبي

انسامد 27 يونيو / حزيران - شركة "ذا إكسيكوتيف لاونج"، وهي أحدث مشروع للمساحات المكتبية حسب الطلب في دبي، مقراً لها على شارع الشيخ زايد على مقربة من مركز دبي التجاري العالمي، تلبية للطلب المتزايد على مساحات العمل الخاصة المزودة بخدمات راقية في الإمارات في الآونة الأخيرة، وذلك في ظل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لدعم رواد الأعمال.



ونقلت صحيفة "البيان" عن صوريا رحمتوفا الشريك الإداري في "ذا إكسيكوتيف لاونج"، قولها إن "الشركة توفر فرصة لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى مكان عمل أو مساحة للاجتماع ليوم واحد أو لشهر كامل أو حتى لفترة أطول، وتزودهم بقاعات عمل مميزة بتصميمها الداخلي الفاخر والديكور الأنيق، وتوفر المتعة والراحة في العمل والاجتماع، ليطلق الحاضرون فيها العنان لأفكارهم الإبداعية. كما أن هذه القاعات الفخمة تدعم صاحب العمل في إثارة إعجاب وإقناع العملاء المحتملين".



وتوفر "ذا إكسيكوتيف لاونج" مساحات تشغيلية مزودة بكافة الوسائل الخدمية، وتوفر تجربة ضيافة ذات خمس نجوم إلى جانب خدمات الدعم التقني والإداري.



وأضافت رحمتوفا بحسب الصحيفة: "ندرك الطلب المتنامي في الإمارات على مساحات المكاتب المرنة، والذي تضاعف في الآونة الأخيرة.



افتتحنا أول مقر لتأجير المكاتب حسب الطلب أخيراً بهدف تقديم تجربة مهنية راقية تعتمد على الضيافة الفاخرة، ويمكنها أن تكون بمثابة امتداد للشركات وقاعدة إدارية بالنسبة للمهنيين المستقلين".



