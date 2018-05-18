روبرتو كافالي يوقع التصاميم الداخلية للفيلات السعودية الفخمة

أنسامد - 17 مايو/آيار - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة روبرتو كافالي على شبكات التواصل الإجتماعي عن قيامها بعمل التصاميم الداخلية لمشروع عقاري جديد فخم في الرياض.



وقال مؤسس هذه الدار الإيطالية على حسابه على تويتر: يطلق على هذا المشروع السكنى الفخم الجديد ميرابيليا ("الأعاجيب" في اللاتينية) والذي يتميز بفيلاته الفخمة الفاخرة، التي يقوم بتصميماتها الداخلية روبرتو كافالي، وذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية.



وتقول شركة دار الأركان السعودية للتطوير العقاري أن هذه الفيلات تطل على وادي حنيفة، في شمال الرياض، وأكدت أن هذا المشروع يكشف عن "التفرد الإيطالي الاستثنائي" وتقدم "مجموعة روبرتو كافالي الدولية" نصائح لأصحابها الجدد، وكشفت في رسالة على فيسبوك، أن الجدران الزجاجية تسمح برؤية "المناظر الطبيعية بوادي حنيفة الأخضر الخلابة التي تتداخل مع تصميمات روبرتو كافالي الداخلية المستوحاه من الطبيعة فتمتزجا معا في "إنصهار تام للتناغم العالمي".



في ما يلي رابط فيديو يشرح المشروع: https://bit.ly/2IomOsk