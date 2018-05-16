القطاع العقاري البريطاني يوفر فرصاً استثمارية للمستثمرالخليج

انسامد - 16 ماية / ايار - اشار مصرف أبوظبي الإسلامي المملكة المتحدة"، الفرع المملوك بالكامل لـ "مصرف أبوظبي الإسلامي"- مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة- إلى أن القطاع العقاري في المملكة المتحدة يوفر حالياً فرصاً استثمارية مجزية، وهو ما يعكسه تزايد طلب المستثمرين الخليجيين الباحثين عن استثماراتٍ عقاريَّة تجاريَّةٍ وسكنيَّةٍ في المملكة المتحدة، على منتجات التمويل وخدمات الاستشارات العقارية التي يوفرها فريق عمل المصرف في لندن.



و يؤكد الموقع الرسمي للبنك انه مع تزايد الحديث في وسائل الإعلام عن دخول سوق العقارات السكنيَّة في لندن مرحلة تصحيح في الأسعار، لم يحظَ الأداء القوي للأسواق الإقليمية الستة الكبرى للعقارات المكتبية في المملكة المتحدة (مانشستر، برمنغهام، إدنبره، غلاسكو، ليدز، وبريستول) بنفس القدر من التركيز والاهتمام. وذكرت التقارير أن سوق العقارات المكتبية الإقليمي شهد أداءً قياسياً في العام الماضي، حيث ارتفعت وتيرة الصفقات من جانب المستأجرين بنسبة 20٪ مقارنة بالعام 2016. ونتيجة للطلب القوي على المساحات المكتبية، ومحدودية المعروض في الأسواق الستة الكبرى، سجلت أسعار إيجارات المكاتب في عدد من المناطق المذكورة ارتفاعاً ملحوظاً في العام 2017، وتصدَّرت بريستول القائمة بزيادة قدرها 14% خلال العام الماضي ليبلغ سعر الإيجار فيها 32.50 جنيهاً إسترلينيّاً للقدم المربعة، ومن المُتوقَّع في عام 2018 أن تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها مع احتمال استمرار نقص المكاتب المعروضة للإيجار.



وسجلت أحجام الاستثمار في الأسواق الإقليمية الستة الكبرى للمكاتب في عام 2017 أعلى مستوى لها منذ ما يزيد على عقد من الزمان. وتظهر البيانات الصادرة عن شركة "جونز لانج لاسال" (JLL) أن قيمة صفقات الاستثمار في العقارات المكتبية في المناطق الستة الكبرى قد بلغت 2.9 مليار جنيه استرليني في عام 2017، بزيادة قدرها 49٪ عن عام 2016. وتصدَّرت مانشستر القائمة طيلة السنة، مسجلة استثمارات بقيمة 908 مليون جنيه استرلينيٍّ، لتستأثر بـ 30٪ من إجمالي قيمة صفقات سوق المساحات المكتبية في المملكة المتحدة، تلتها برمنغهام التي حلت ثانياً بصفقاتٍ بلغت قيمتها 762 مليون جنيه استرليني.



