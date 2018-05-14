سوق العقارات في مصر الي تصاعد,بروبارتي فايندر

انسامد - 14 مايو / ايار - قال مايكل لحياني ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروبارتي فايندر ، إن هناك حاليا سيولة كبيرة في مصر يتم توجيهها إلى سوق العقارات ، مضيفا أن هذا سيعمل علي تسهيل المعاملات في القطاع ، الأمر الذي سيضمن النمو في العقارات.



في حديث لصحيفة ديلي نيوز ايجيبت ، قال لحياني ان بروبارتي فايندر بدأت عملياتها في عام 2007 ويقع مقرها الرئيسي في دبي وهي تعمل في العديد من البلدان: مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين ولبنان والمغرب ، فضلاً عن الاستثمار الأخير في تركيا.



و اضاف نحن بوابة ونقوم بالتسويق عبر الإنترنت لوكالات العقارات والمطورين لجلب المستخدمين النهائيين والعملاء لهم. نحن نعمل بشكل رئيسي مع وسطاء العقارات والتسويق ، ثم ثانيا ، المطورين. نحن نقدم خدمات مجانية للأشخاص الذين يبحثون عن عقارات للشراء أو الإيجار.



و اكد لحياني: نحن نعمل في مصر منذ حوالي خمس سنوات ونحن متفائلون للغاية بشأن سوق العقارات المصري.. مصر مهمة جدا لمجموعتنا وسنواصل استثماراتنا هنا، مشيرا ان لدينا 10،000 عميل يتعاملون معنا على مستوى العالم وغالبية عملائنا هم الوسطاء ، ويزداد المطورون بالتنمية العمرانية في بعض الدول ، خاصة في مصر والدول الأخرى.



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استطرد لحياني لقد كان هناك عامين صعبان للغاية بالنسبة لمصرولكني تلقيت مؤشرات متفائلة من مطوري العقارات خلال زيارتي الحالية لمصر..حيث سوق العقارات قوي جداً بسبب كثرة عدد السكان كما ان الكثير من المصريين المغتربين يحتاجون إلى منازل جديدة ونحن على ثقة تامة من أنها ستكون واحدة من أكبر أسواق العقارات وأكثرها ازدهاراً في الشرق الأوسط وخارجه.



