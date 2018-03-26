مشروع جديد في أبوظبي بـ440 مليون درهم

أنسامد - 26 مارس/اذار - أطلقت شركة "الدار" العقارية ومقرها أبوظبي، مشروعها السكني الجديد "ريفلكشن" على جزيرة الريم، بقيمة 440 مليون درهم، وذلك وفقا لموقع العربية نت.



وأفادت الشركة في بيان لها أن مبيعات وحدات المشروع ستبدأ يوم السبت 31 مارس الجاري في مركز مبيعات "الدار" على جزيرة ياس، في ما تبدأ أسعار الوحدات من 580 ألف درهم.



ويتألف مشروع_ريفلكشن السكني من برجين متجاورين، بينها حديقة صغيرة، ويضم 374 وحدة سكنية (182 وحدة في البرج الأول، و192 وحدة في البرج الثاني)، تشمل استديوهات وشققاً سكنية من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وهو يوفر فرصة للمستثمرين والملاك من الجنسيات كافة، لتملك شقق في قلب مدينة أبوظبي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار_العقارية، طلال الذيابي، إن إطلاق مشروع ريفلكشن يأتي تلبية للطلب المتنامي على الوحدات السكنية من هذه الفئة التي توفر مرافق متنوعة في واحدة من أكثر الوجهات المتميزة والمرغوبة في أبوظبي، وبأسعار مناسبة لنطاق واسع من المتعاملين.



ومن المقرر أن تبدأ أعمال التشييد في ريفلكشن خلال العام الجاري، على أن يُستكمل المشروع في عام 2021.



