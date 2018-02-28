“آرت أوف ليفينج” أول مول من نوعه في دبي

انسامد - 28 فبراير / شباط - سوف يكون "آرت أوف ليفينج" أول مول من نوعها في الشرق الأوسط، حيث انه أول مول متخصص في الأثاث والإكسسوارات المنزلية.



يمتد المول على مساحة 250,000 قدم مربع في البرشاء 2، وسوف يضم 100 محل تجاري متنوع للمنتجات الأثاث والسجاد والإضاءة ومستلزمات التصميم الداخلي المختلفة.



وقال سامر العمري،الرئيس التنفيذي لـلشركة المطورة للمشروع إم إم إس جلوبال، أن الشركة حالياً بصدد تأجير المحلات في المول. وصرح قائلاً في بيان صحفي: "لقد تلقينا العديد من الطلبات من الشركات المهتمة بالعرض في المول، ونحن حالياً بصدد الإختيار من بينها.



نريد أن يكون المركز التجاري متنوعاً ويضم منتجات مختلفة، ولهذا لا أستطيع الآن الإفصاح عن أسماء العارضين، ولكن يمكنني القول أن المول سوف يضم العديد من الماركات الإيطالية والمحلية." تبلغ تكلفة المول 700,000,000 درهم إماراتي، وسوف يتم افتتاحه في سبتمبر 2018. وسوف تكرر الشركة نفس الفكرة في مولات اخرى في الإمارات والخليج. إنشاء المزيد من متاجر الأثاث في الإمارات قد بدأ بالفعل.



أضاف العمري قائلاً: "سوف يكون المول القادم في أبو ظبي، ونأمل أن يكون جاهزاً بحلول عام 2020.



