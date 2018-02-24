تنفيذ أول فندق مملوك للحكومتين المصرية والسعودية فى 2018

أنسامد - 24 فبراير /شباط/ - تستهدف الشركة السعودية المصرية الانتهاء من تنفيذ الجزء السكنى من مشروع سيكون نايل تاورز فى النصف الأول من 2018، إلى جانب الانتهاء من الجزء الفندقى قبل نهاية العام ذاته، ليصبح أول فندق مملوك للحكومتين المصرية والسعودية.



وأكد المهندس درويش حسنين.. الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، أن الشركة انتهت من تسويق نحو ٪30 من البرج السكنى للمشروع، متوقعاً تحسن معدلات البيع بسرعة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالوصول للمراحل الأخيرة فى تنفيذ الجزء السكنى والفندقى، لافتاً إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروع سيكون نايل تاورز بحوالى ٪30 بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وقد تمكنت الشركة من تفادى جزء كبير من زيادة التكاليف نظراً لانتهائها من شراء الآلات والمعدات الكهروميكانيكية والتى تم استيرادها قبل هذا القرار.



وعن مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أوضح م. حسنين أن الشركة بدأت فى تجهيز موقع المشروع خلال الفترة الحالية تمهيدًا لبدء التنفيذ الذى سيكون رهناً بالحصول على القرار الوزارى والتراخيص اللازمة، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن إمكانية تنفيذ فيلات أو عمارات سكنية، أو بالجمع بين الاثنين موضحا أنه سيتم تحديد الشكل النهائى للمشروع وفقاً لمحددات رئيسية أهمها: العائد الاستثمارى المناسب ونوعية السكن الذى يمكن تسويقه بصورة أفضل بما لا يتعارض مع الاشتراطات المحددة من قبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، منوهاً إلى أن الشركة تدرس الحصول على تمويل بنكى جديد وتتفاوض مع مجموعة من البنوك لاختيار العرض الأفضل والتى ستوجه حصيلته لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعها الجديد فى العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف أن تنفيذ مشروعات زيادة رأس المال الثلاثة والتى تتمثل فى «الرياض سيكون» بمنطقة القاهرة الجديدة على مساحة 68 فداناً ومشروع «سيكون ريزورت» بدمياط الجديدة على مساحة 17 فداناً، بالإضافة إلى مشروع «درة أسيوط» بمدينة أسيوط الجديدة على مساحة 11 فداناً، تسير وفقاً للجدول الزمنى المحدد لها.



ولفت إلى أن مشروع «سيكون ريزورت» الواقع بمدينة دمياط الجديدة يضم فندق 4 نجوم بطاقة 120 غرفة فندقية، ومن المخطط أن تديره شركة هيلتون العالمية تحت المسمى «هيلتون جاردن إن»، ومن المتوقع يتم بدء التنفيذ مطلع العام الحالى.



وأشار إلى أن الشركة السعودية المصرية للتعمير نجحت فى تسويق نسبة كبيرة من تلك المشروعات والتى تلاقى إقبالاً كبيراً من العملاء بسبب موقعها المتميز إلى جانب معدلات التنفيذ العالية للمشروع، منوها إلى أن الشركة لديها سياسة بيع متزنة تقوم على زيادة الأسعار بما يتماشى مع زيادة تكلفة الوحدات غير المباعة مع مراعاة أن تكون الزيادة بالقدر الذى يسهل تسويقه.



