سعودية تطلق برنامج إسكان للمتقاعدين

انسامد - 4 يناير / كانون ثاني - اعلن صندوق التنمية العقاري في السعودية إطلاق برنامج خاص لتمويل إسكان المتقاعدين ومَن شارف على التقاعد، وتفعيل برنامج البناء الذاتي في أقرب وقت.



ويهدف برنامج البناء الذاتي لإعطاء المستفيد مبلغ التمويل على دفعات، فيما سيكون التنازل عن التمويل المدعوم لأقارب المستفيد من الدرجة الأولى ممن ينطبق عليهم شروط التنازل.



وأكد الصندوق، في بيان له على موقعه الإلكتروني، أن منتج الأرض منحة بدون مقابل مالي، ويجب تطويرها خلال 10 سنوات بحد أقصى، على أن يتسلم المنتج خلال 3 سنوات من تاريخ التعاقد، بحسب صحيفة "البلاد".



وذكر أن رهن العقار يمنح المستفيد 75-85% من قيمة دفعة واحدة من جهة التمويل، على أن تكون الفترة المحددة للموافقة على المنتج هي شهر واحد فقط، مؤكداً أن الأولوية بحسب أقدمية الطلب وتحديث البيانات والقدرة على السداد.



ودعا جميع المتقدمين ممن لديهم التزامات مالية لسرعة سدادها حتى يظهر اسمهم سريعاً، وألا يكون تحت اسم المتقدم أو المرافقين بالطلب منزل أو صك أرض أو عداد كهربائي خلال 5 سنوات من التقديم.



