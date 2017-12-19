انشاءفنادق ومراكز تجارية ترفیھیة في الرياض : 850 ملي

انسامد - 19 ديسمبر / كانون الاول - تقوم شركة "عقارات الخلیج" للبدء بتنفيذ مشاریع ومنتجات استثماریة على عدد من الأراضي المملوكة لها بقیمة تقارب 850 ملیون ريال بمدينتي الرياض والدمام.



وستبدأالشركة 4 مشاريع لسليمها خلال الربع الرابع 2017 تشمل إنشاء فندقين وشققا فندقية وسوقين ترفيهيين، كما تعتزم أيضا تنفيذ مركزين تجاريين.



و من بين هذه المشروعات مشروع فندقي يقع في حي الفيصلية بالدمام ويتكون من 200 غرفة وسيبدأ تنفيذه في الربع الرابع 2017.



و هناك سوق ترفيهي مفتوح بالدمام و هو مشروع تجاري يقع فى حي الفيصلية بالدمام وهو عبارة عن سوق ترفيهي مفتوح وسيبدأ تنفيذه في الربع الرابع 2017.



و مشروع فندق وشقق فندقية شمال الرياض ويقع في شمال الرياض بين شارعي أنس بن مالك والملك سلمان ويتكون من 200 غرفة وسيبدأ تنفيذه في الربع الرابع 2017.



و من بين المشروعات انشاء سوق ترفيهي مفتوح بشمال الرياض وهو عبارة عن سوق ترفيهي مفتوح وسيبدأ تنفيذه في الربع الرابع 2017 و مركز ترفيهي تسوقي مفتوح غرب الرياض على مساحة 50 ألف متر مربع.



يشار إلى أن شركة "عقارات الخلیج تأسست عام 2005 برأس مال قدره 325 مليون ريال كشركة مساهمة مقفلة بمدينة الرياض.



تعمل الشركة على تطوير وتطبيق عدد من المنتجات العقارية الاستثمارية تشمل المنتجات السكنية، المكتبية، والتجارية اضافة الى المنتجات المتعلقة بقطاع الضيافة مثل الفنادق.



أنجزت الشركة العدید من المشاريع من أھمھا مشروع برج طریق الملك فھد المكتبي، برج الضباب المكتبي، ومجمع كریستال بلازا التجاري بجنوب الریاض إضافة الى مشروع حطین السكني ومشروع شقق وفلل الملقا بشمال الریاض، كما أتمت أعمال مشروع "وست افنیو مول" بمدینة الدمام.



