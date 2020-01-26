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مؤشر العقارات يسجل أداء جيدا في قطاع الفنادق
    أنسامد 26 يناير/ كانون الثاني - بلغت الاستثمارات العقارية في قطاع الفنادق خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 2 مليار مليار يورو، وواصلت أدائها الجيد في النصف الثاني من العام.

    وأنهى قطاع الفنادق عام 2019 باستثمارات بلغت حوالي 3.3 مليار، أي ما يعادل 27% من إجمالي حجم الاستثمارات المتوقعة لعام 2020.

    وقال الرئيس التنفيذي لمعهد Nomisma للابحاث الاقتصادية، لوكا دوندي خلال تقديم تقرير عن قطاع الفنادق إن قطاع الفنادق هو فئة أصول أصبحت الآن جاذبة للمستثمرين الذين بدأوا عملية التنويع مقارنة بالقطاعات التقليدية، مثل المكاتب ومراكز التسوق.

    يمثل الاستثمار الاجنبي الجزء الاكبر في الاستثمار في قطاع الفنادق الإيطالية بنسبة تقل عن 60%، وبالتالي أقل من القطاعات العقارية الأخرى التي تزيد فيها الاستثمارات عن من 70%.

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